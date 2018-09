Lufik állnak ki Pásztor Anna fejéből

Pásztor Anna lassan olyan lesz, mint Lady Gaga, mármint abban az értelemben, hogy szinte lehetetlen felismerni, ha csak úgy kimegy az utcára, és nincs rajta színpadi smink meg gúnya. Így volt ez anno Gagával is, aztán levetette a maszkokat, leengedte a haját, és megmutatta valódi külsejét. Pásztor Anna jelenség, itthon akár rásüthetnénk az extrém küllemű nő bélyegét, tesz érte, hát tessék, ez nem egy átlagos fodrászkodós, sminkelős kép, ez olyan pásztorannás.

Pásztor Anna neve az utóbbi időben egy sajnálatos történet miatt került be a hírfolyamba, miután meg akarták késelni egy koncertjén. Azóta testőr vigyáz rá, erről pár napja írtunk: Pásztor Anna és együttese, az Anna and the Barbies a Magyar Dal Napja előfutáraként, a 130 éves villamosközlekedés tiszteletére szombat este héttől az egyik 4-es villamoson csinált óriási bulit. Bár késes zaklatója nincs még szabadlábon, Anna nem bízta a véletlenre a biztonságát, a koncertre testőrrel érkezett meg, aki egy percre sem esett ki a szerepéből. A 45 perces koncert végén, vagyis a végállomáson Anna megköszönte a publikumnak a részvételt, és még egy rögtönzött beszédet is tartott:

Szeressünk, nevessünk, élvezzük az életet

– mondta, majd hozzátette, mióta rátámadtak, a banda egy új taggal, Gino Barbie-val bővült: „Vigyáz rám, a testi épségemre, és minden bicskát, kést elkoboz, úgyhogy ha valakinél volt esetleg, az már ne keresse, mert nála van.”