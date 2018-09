Döntés született a nemi erőszakkal vádolt Nick Carter ügyében

A tavaly elindult #MeToo mozgalom hatására több nő is a nyilvánosság elé lépett, akiket korábban szexuális bántalmazás ért. Ekkor vádolták meg Nick Cartert is szexuális zaklatással egy 2006-os ügy miatt, aminek hatására Melissa Schuman énekesnő is elmesélte, mi történt vele a Backsreet Boys énekesének hotelszobájában még 2003-ban. Azt állította, hogy Carter megerőszakolta őt a hotelszobájában.

A BBC úgy értesült, hogy a Los Angelesi ügyészség nem indít eljárást Nick Carter ellen, mert az ügy 2013-ban elévült.

Mint ahogy korábban írtuk, Melissa Schuman még csak 18 éves volt, amikor közösen dolgoztak egy tévéműsoron, és a fiatal énekes felhívta a lányt a szobájába. Carter rámászott az énekesnőre, aki tiltakozott, mondta, hogy a csóknál nem szeretne tovább menni. Ennek ellenére Carter mégis orális szexre kényszerítette a fürdőszobában, majd a hálószobába vitte, és megerőszakolta.

Nick Carter végig tagadta a vádakat és végül a vádemelést is megúszta, ám Schuman nem bánja, hogy a nyilvánosság elé lépett.

“A lehető legjobb döntést hoztam önmagam számára azzal, hogy a nyilvánosság elé álltam” – mondta az AP-nek.