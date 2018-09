Kiderült, mi zajlik egy szépségversenyen a színfalak mögött – Lukács Réka, Miss Earth Hungary elmondta

Amikor a szépségversenyek kerülnek szóba, egyesek szeme előtt megjelenik Sandra Bullock Beépített szépség című filmje, amelybe sikerült gyakorlatilag az összes sztereotípiát belezsúfolni. Hogy ez mennyire távol áll a valóságtól, azt most az idei Miss Earth világverseny magyar képviselője meséli el nekünk.

A Miss Earth Hungary címet egyébként a Magyarország Szépe versenyen kapja az első udvarhölgy, és ezzel benne is vagyunk a dolgok sűrűjében, úgyhogy mielőtt Lukács Réka elmondaná, miért van szükségünk egy újabb szépségkirálynőre, tegyük tisztába ezeket a versenyeket. Elvégre gombamód szaporodnak, sorra koronázzuk meg az ilyen-olyan Misseket, nem árt egy gyors áttekintés.

Íme a nemzetközi és magyar szépségversenyek (mindenre azért nem kiterjedő) listája:

Miss Universe

Miss World

Miss International

Miss Earth

Miss Balaton

Magyarok Világszépe

Nemzet Szépe

Miss Intercontinental

Queen of the World

Miss Hungary (ez volt a legrangosabb rendezvény egykor)

Miss Alpok–Adria

Miss Európa

És hogy mi hiányzik? Nos, a gyorsan bővülő listán ott van például a Gazda Szépe verseny is, hogy csak egyet említsünk. Bevallom, innen nézve tényleg kicsit követhetetlen a szépségversenyek világa, és komolyan felmerül a kérdés, miért kell ennyiszer, ennyi különböző eseményen megválasztani a tényleg-tényleg-tényleg legszebbet?

Miért van ennyi szépségverseny?

A két igazán nagy konkurensre, a Miss Universe-re és a Miss Worldre koncentrálva talán választ is kapunk erre a kérdésre. Azon túl, hogy itthon az előbbi hosszú időre Vajna Tímea, míg utóbbi Sarka Kata nevével fonódott egybe, természetesen a nagyvilágnak is megvan a maga Vajna Tímeája és Sarka Katája, csak kicsit nagyobban. A Miss Universe világverseny tulajdonosa sokáig Donald Trump volt, aki néhány éve a szépségkirálynő-választás előtt balhéba is keveredett az amerikai televíziós csatornákkal rasszista kijelentései miatt. Ezzel szemben a Miss World tulajdonosa egy brit üzletasszony, Julia Morley, aki férjétől örökölte meg a vállalkozást a férfi 2000-ben bekövetkezett halála után. Ebből következik az is, hogy a Miss World győztesének rezidenciája Londonban található, míg a Miss Universe New Yorkból regnál.

Könnyű lenne azzal eldönteni a Miss World és a Miss Universe közti harcot, ha az egyikre azt mondhatnánk, sokkal régebb óta rendezik meg, mint a másikat, ám ez sajnos nincs így. A két szépségverseny majdnem egy időben indult: az első Miss Worldöt 1951-ben szervezték – az eseményen a rendező, Eric Morley valójában a saját fürdőruha-kollekcióját akarta reklámozni –, az első Miss Universe versenyre pedig egy évvel később, 1952-ben került sor. És nagyjából ezzel egy időben derült ki mindenki más számára is, hogy igenis érdekli az embereket ez a formátum, vagyis nagyszerű bizniszről van szó. Azóta pedig egyre-másra születnek az újabb és újabb versenyek, velük párhuzamosan pedig az arról szóló legendák is, hogy mi zajlik a csillogó felszín alatt, hogyan lesz valaki királynő, és még sorolhatnánk. Ezzel el is érkeztünk oda, hogy megkérdezzük az ebben a világban jártas királynőt.

Lukács Réka helyreteszi a szépségverseny-legendákat

Miért olyan népszerűek a versenyek, és miért van szüksége a világnak szépségkirálynőkre? Nos, a szépségkirálynők azért olyan népszerűek, mert szépek, és azért vannak a versenyek, mert jó nézni a szép nőket, pont. Nagyjából ez derült ki abból a szűk körben végzett közvélemény-kutatásomból, amikor a fenti kérdésekre kerestem a választ. Aztán összehozott az élet Lukács Rékával – akinek jelenleg a hivatalos titulusa Miss Earth Hungary –, és neki sikerült az, ami az elmúlt években senkinek: árnyalni azt a képet, ami bennem (és a jelek szerint másokban is) él.

„A szépségverseny publicitása jó ügyet szolgál, még ha elsőre nem is gondolnánk. A Miss Earth a harmadik legrangosabb szépségverseny, közvetlenül a Miss Universe és a Miss World után, azt pedig jó tudni, hogy a fő különbség abban van, milyen témát karolnak fel. Az Earth esetében egyértelműen a környezetvédelem áll a középpontban, fontos téma például a globális felmelegedés. Aki megnyeri, sokat utazik majd, olyan vidékekre is, ahová mások nem szívesen mennek, és az ottani problémákra hívja fel a királynő a figyelmet. Hogyan? Azzal, hogy a közösségi oldalakon sokan követik, hogy az újságok foglalkoznak vele, mégpedig kiemelt helyen. Szerintem ez a feladata egy királynőnek, de rajta kívül is minden indulónak.”

Tényleg a világbéke az egyetlen helyes válasz a döntőben?

Lukács Réka tehát így fogalmazza meg a verseny lényegét, amiből tévénézőként tényleg csak annyi jön le, hogy sok szép lány mosolyog, hol bikiniben, hol estélyiben, no meg az, hogy komolyabb üzleti érzék híján is világos, micsoda pénz van ezekben a rendezvényekben. Ez utóbbi mentén elindulva hipp-hopp eljutunk odáig, hogy egy sikeres üzleti vállalkozás kemény munkát is jelent, főleg a háttérben. A nézők többnyire csak egy hatalmas show-t kapnak, de ezt egy felkészülési időszak előzi meg, és lényegében ott dől el a végeredmény is.

„A világversenyeken mindenki okos és intelligens, a szépség pedig alap. Persze a szépség relatív, ezért sem ez a döntő szempont. Mi most egy hónapot leszünk majd a Fülöp-szigeteken, ahol végig figyelnek bennünket, és pontozzák a viselkedésünket. Például azt, hogy mennyire vagyok társasági ember, hogyan találom meg a közös hangot azokkal, akiket akkor látok először, az új és váratlan helyzetekben hogyan viselkedem. Fárasztó egy hónapig mosolyogni, de közben rengeteg csodálatos élménnyel leszek gazdagabb. 2014-ben a Miss Internationalt nyertem meg, akkor Bangkokban már átéltem ezt. A legizgalmasabb, legstresszesebb és persze a legnagyobb kihívás is egyben a döntő, ahol élő adásban a színpadon, több ezer ember előtt tesznek fel nekünk kérdéseket, amikre összefüggő és intelligens választ kell adni, általában egy komoly témában. Ezért a tájékozottság, naprakészség elengedhetetlen. Több szépségkirálynőt követek a közösségi oldalakon, és ők tanult nők, akik nem cicababaként járkálnak a hétköznapokban, hanem azon vannak, hogy az előnyös helyzetből a lehető legtöbbet kihozzák. Alapítványokat támogatnak vagy hoznak létre, összefogásra buzdítanak.”

Miss Earth Hungary a szépségkirálynős sztereotípiákról

Miközben Rékát hallgatom, ahogyan mesél, ránézek az Instagram-oldalára, és azon gondolkozom, vajon hányan gondolják majd azt, hogy ő egy szépségkirálynő-futószalagról legördült 2018-as modell. Aztán rá is kérdezek, nem fél-e attól, hogy beskatulyázzák.

„Azért nem félek a sztereotípiáktól, mert színészként és diplomás közgazdászként nem a modellkedés vagy az úgynevezett celebkedés a célom. Az ismertség természetesen nem hátrány ezen a piacon. A színészet a legfontosabb számomra, erre fektetem a legnagyobb hangsúlyt, hiszen ez volt mindig is a legnagyobb szenvedélyem. Nemrég tértem haza Los Angelesből, ahol egy talent menedzser (tehetségek felkutatásával foglalkozó szakember – a szerk.) segítségével nagyon sok fantasztikus tehetséget ismertem meg a hollywoodi filmiparból, híres színészeket, producereket. Kicsit beleláthattam, hogy hogyan is működik a filmes világ szíve. Nagyon boldog vagyok, hiszen annak ellenére, hogy hatalmas ott a verseny, szerencsére úgy tűnik, hogy több ügynökség is nagyon érdeklődik irántam.”

Lukács Réka, Miss Earth Hungary

Mindeközben kereste meg a Miss Earth egyik képviselője is Lukács Rékát, hogy az idei Miss Earth Hungary helyett ő képviselje Magyarországot a világversenyen.

„Lehet erre nemet mondani? Fantasztikus lehetőség, igazi világjárásban lehet részem, és nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon jó csapat áll mögöttem. A csodás estélyi ruháimat a versenyre Rabócsi Renáta tervezi, aki nagyon sok magyar hírességnek tervezett már. Én is imádom a munkáit, és kíváncsian várom, milyen gyönyörűséggel rukkol elő. Már várom azt is, hogy elkészüljön a bemutatkozó filmem, amit nemrég forgattunk egy fantasztikus stábbal. Úgy érzem, jó munkát végeztünk, akár turisztikai kisfilm is lehet, a látvány adott, és szerepel benne egy magyar hegedűművész is. Mivel rengeteget utaztam és éltem külföldön is, az angoltudásom is megfelelő, de ezt majd meglátjátok, nem nekem kell megítélnem. A Los Angeles-i karrier még a jövő zenéje, hiszen jelenleg az előttem álló kihíváshoz kell felnőnöm, a világversenyhez. Mindent megteszek, hogy a maximumot nyújtsam a Fülöp-szigeteken, és a verseny után a kilátásban lévő tévés, filmes projektjeimen dolgozom itt Magyarországon.”

Lukács Réka, Miss Earth Hungary