Kamerák előtt borult ki Mádai Vivien

A MasterChef VIP adásaiban minden sztár egy új oldaláról mutatkozott be, és az is kiderült, hogy komolyan veszik a főzőversenyt. Mádai Vivien sem kivétel. Eddig nagyon jól viselte a séfek kritikáját, akik bármennyire is igyekeznek finoman fogalmazni, akkor is könnyen meg tudják bántani a versenyzőket. Például Csomor Csilla már többször elsírta magát, most pedig Mádai Viviennél telt be a pohár.

„Kissé nehezen bírom a stresszt… hogy miért? Kiderül este” – kommentálta Vivien ezt a beharangozót, amiből annyi kiderült, hogy a munkáját gyakorlatilag lesöpörték az asztalról.

Az megnyugtató, hogy ennek ellenére sem maradt rossz emlék a verseny Mádai Viviennek, aki ma az adás előtt egy sokkal vidámabb posztot osztott meg.