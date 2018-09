Pintér Tenya fia megnyert egy szépségversenyt. Apa véleményez

Megírtuk augusztus elején, hogy Pintér Tibor fia szépségversenyre készül, a Bors pedig ma lehozta a hírt, hogy a 12 éves Máté lett a legszebb kisfiú az országban. Pintér a lapnak a következőket mondta: „Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ilyen korban minden győzelem fontos, ebből is épülhet egy kiskamasz, de úgy tartom, hogy nem lehet egy férfinak jövőképe az, hogy csak a helyes pofija alapján a szépségiparban dolgozzon. Nem bánom, ha Máté hobbija lesz a modellkedés, de egészen biztos, hogy azt szeretném, legyen egy olyan szakmája, amivel biztos lábakon indulhat az életben. Felőlem lehet hentes vagy űrhajós is, a lényeg, hogy legyen szakmája. Rengeteg olyan karriert lá­tok, ami a szépségre alapul, aztán hamar vége is lesz. Minden munkához szükséges a szorgalom, önmagában a szépség csak egy lufi.”

Azt is elmondta, kisfiának azt tanítja, hogy a belső értékek fontosabbak a küllemnél.

Pintér Tibor 2017 decemberében a következőket nyilatkozta a 24-hu-nak:

„…én még sokáig félmeztelenre fogok vetkőzni a darabokban, mert a szerepeim megkívánják. Arról nem is beszélve, hogy büszke vagyok arra, hogy így nézek ki negyvenhárom évesen. (…) Figyelj, a szépség belülről fakad. Lehetnék én akármennyire kigyúrt, ha belül nem lennék szép, a lelkemben nem lakna művészet, muzsika és tartalom, akkor ez a test üres porcelánbaba lenne.”

Nem beszél mellé.