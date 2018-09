Fordulat jöhet Lagzi Lajcsi bírósági ügyében

Lagzi Lajcsi áramlopási ügyében is lassan őrölnek az igazságszolgáltatás malmai. A zenészt három éve vádolták meg azzal, hogy illegálisan vételezett gázt, villanyt és vizet ingatlanjain, bírósági tárgyalása azonban csak tavaly kezdődött el és csigalassúsággal halad.

Minden bizonnyal nem fogja meggyorsítani az eseményeket, hogy az ügy hatodrendű vádlottja, Lajcsi vízszerelője a közelmúltban elhunyt. “Mélyen megrázott a halála, és természetesen elmentem a temetésére. Gabi bácsi az egész családom számára olyan volt, mintha a rokonságunkhoz tartozott volna. Szegénynek az élettől is elment a kedve, miután a szégyenpadra került, és ez igencsak közrejátszott abban, hogy elvitte őt a betegség” – mondta a zenész a Blikknek. Lagzi Lajcsi szerint a férfi bűne annyi volt, hogy néhány csöpögő csapot megszerelt nála. “Gabi bácsinak nagy szerepe lett volna az ártatlanságom bizonyításában” – tette hozzá komoran Galambos.

A per több vádlottja is egészségügyi problémákkal küzd: Lajcsi feleségének betegsége miatt rögtön a legelső tárgyalást is el kellett halasztani a per megkezdésekore.