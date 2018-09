Teljes a névsor, ők a Csak show és más semmi szereplői

Nem vagyunk azzal egyedül, hogy várjuk a műsorkezdést, vagy legalább, hogy kiderüljön a kezdés időpontja, amúgy ezt a kérdést a műsor Facebook-oldalán is gyakran felteszik a hozzászólók. Mi is azt gondoltuk, hogy mostanra már láthatjuk az első adást is, de egyelőre annak is örülünk, hogy a Csak show és más semmi mind a 12 szereplőjét/versenyzőjét bejelentette a TV2.

Első körben kiderült, hogy show-királynő lesz a Csak show és más semmiben Köllő Babett és Tatár Csilla, azután lassan csepegtették az információkat. De íme a teljes névsor:

Ők a Csak show és más semmi show-királynői:

Tatár Csilla

Horváth Éva

Köllő Babett

Szandi

Koholák Alexandra

Eke Angéla

Ők a Csak show és más semmi show-királyai:

Vastag Csaba

Baronits Gábor

Pápai Joci

Schobert Norbi

Veréb Tamás

Curtis