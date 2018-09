Kórházba került Benke Laci bácsi

Mindössze pár hete műtötték meg Benke László mesterszakácsot, az internetes főzős videók talán legmegosztóbb alakját. Laci bácsi urológiai beavatkozáson esett át, most pedig utókezelések miatt kell befeküdnie jó pár napra a kórházba.

“Megvagyok, azt mondani talán túlzás lenne, hogy jól, de megvagyok (…) Vizsgálgattak, majd a doktor néni arra jutott, hogy a gyógyszereimet újra be kell állítani, így most is a kórházból beszélek és várom, hogy ez megtörténjen” – mondta a szakács, akinek a veséjével és a prosztatájával is gondok voltak.

“Ugyan nem szeretek kórházban lenni, nyilván megviseli az embert az ilyesmi, de most erre van szükség, el kell fogadnom. Viszont most olyan erőre kapok, hogy akár 100 ezer tojásból is megsüthetek majd egy finom rántottát” – tette hozzá a Blikknek Benke Laci bácsi, akinek 8 legdurvább gasztromerénylete itt látható.