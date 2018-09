Ki lóg a plafonról? Hát a Bódi Sylvi

2017 áprilisában az Exek az édenben műsorvezetőjeként mesélt nekünk arról Bódi Sylvi, hogy magára már nem glamourmodellként, hanem sportolóként tekint. A szörfhöz való viszonyáról így beszélt:

Szeretem az extrém sportokat. A szörf tűnt a leglogikusabb választásnak, úgy gondoltam, hogy a szörffel tudok a legjobban szembenézni a félelmemmel. Régen még egy fejest sem ugrottam volna egy medencébe, annyira nem bírtam a víz alatti létet, de mióta szörfözök, azóta eltűnt a félelmem, és elkezdtem a palack nélküli búvárkodást, azaz a szabadmerülést is. (…) Kisebb és nagyobb baleseteim is voltak már. A zátony által okozott vágás nem nagy ügy. Jól le kell fertőtleníteni, aztán vigyázni, hogy mindig tiszta maradjon a seb. A lábfejeim különböző szörfös utak harci sérüléseit hordozzák magukon, gyakorlatilag rajtuk van a világtérkép. Hasonló a helyzet a térdemmel, de a csípőm is begyűjtött már néhány heget. Ez része a sportnak, enélkül nincs fejlődés. De a hegek nem zavarnak, némelyikre kimondottan büszke vagyok, például a hátam közepén lévőre, amit Tahitin szereztem, amikor meghódítottam egy igen méretes hullámot. Egyébként szerencsém van, mert a bőröm nagyon jól regenerálódik.

Az interjúban a rúdtánc nem került említésre, pedig Bódi hosszú évek óta gyakorolja. Most éppen itthon jár, hát be is ugrott egy órára, és felvett egy innen nézve nehezen kitartható pózt – de mosolyogva.