Bochkornak golyót ígértek a fejébe, Pásztor Annától bicskával kértek autogramot

Megdöbbentő történetek kerültek elő a 89.5 Music Fm reggeli műsorában. A Pásztor Anna elleni zaklatás volt a hétfői Önindító adásának egyik témája, Bochkor Gáborék ennek kapcsán hívták fel az énekesnőt. A felvezető szövegben azonban egy olyan momentumra derült fény Bochkor múltjából, amit eddig nem igen ismertünk. A rádiós részletesen mesélt a zaklatójáról.

„A 90-es években kaptam rendszerint telefont, sosem felejtem el, egy 9-es parabellumot ígértek a fejembe. Komolyan mondom, talán még sírva is fakadtam”– vallott őszintén a rémes időszakról Bochkor, aki azt is elmondta, hogy hetekig testőrrel járt az eset után. Ezt követően hívták fel Pásztor Annát, akit korábban sokáig zaklatott egy férfi, majd végül a bicskával felfegyverzett zaklatót egy Anna and the Barbies koncerten elkapták. Bochkorék azért hívták fel Annát, hogy megtudják, milyen lelki állapotot is jelentett neki a mostani helyzet. A beszélgetés végén Anna egy megdöbbentő történetet mesélt el.

„Nagyon sok baromarcú ember úgy gondolta, hogy milyen vicces lenne, hogy ha hozzám úgy jönnének oda, hogy megpróbálnak megijeszteni. Tegnapelőtt a Dallamos Villamoson zenéltünk. Ücsörögtünk a villamos megérkezése előtt fél órával, és odajött hozzám egy ittas ember, aki a kislányának kért autogramot, majd elővett egy több mint 10 centis rugós bicskát. Elkezdett az orrom előtt a bicskával hadonászni, hogy azzal írjam alá. Nem tudom miért, de idegből odaléptem hozzá, és kicsavartam a kezéből a kést, és üvöltöttem, annyira ideges lettem, hogy szerinte ez miért vicces, és hogy gondolja, hogy ezzel fog poénkodni” – idézte fel Bochkoréknak a bicskás történetet Pásztor Anna.