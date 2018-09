Baukó Éva megjelenéséből megint ömlik az erotika

A Való Világ egykori törtetőjének az életben nem kellett a szomszédba menni vonzerőért, a gardróbba nyúlva is képes volt felvértezni magát. Ruhatára (innen nézve) tele van csábosabbnál csábosabb darabokkal, amiket nem rest felvenni. Mutatunk egy fotót mondjuk nyárról:

Még szerencse, hogy ma is tart a nyár, és lehet továbbra is ledéren öltözni, Baukó Éva így is tesz, azt mondja, hogy irány az éjszaka, az éjszakába pedig mégsem mehet toprongyosan az ember. Hát tessék, Éva így csapott bele az éjjelbe:

(Éva egyik követője a felső képhez egy csudi kommentet írt, azt mondja, hogy: „Ha szúnyog lennék, szétzabálnám a combjaidat ma este… vádlikat sem hagynám másnak!”)