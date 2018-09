Babos Tímeának nem jött össze az újabb siker

Szoros mérkőzésen kikapott Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic a New Yorkban zajló US Open amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének döntőjében az Ashleigh Barty–Coco Vandeweghe ausztrál–amerikai duótól vasárnap.

A második kiemelt magyar–francia kettős remekül kezdett, és végül nagy csatában maradt alul. Három meccslabdájuk volt, két mérkőzéslabdát pedig hárítani tudtak, közel voltak a győzelemhez. A 2 óra 33 percig tartó fináléban Babosék 3:6, 7:6, 7:6 arányban veszítettek.

Szerintem fantasztikus meccs volt, amelyen rengeteg esélyünk volt. Sajnálom, hogy így sikerült! A második szettben picit túlizgultam a végét, pedig addig nagyon jól játszottam. Nagyon sok lehetőségünk volt a második játszmában, de nem sikerült a vége. De ez újabb döntő volt, persze sajnálom, hogy nem sikerült. Ez van, szerintem ez is jó eredmény

– nyilatkozta honlapján a mérkőzést követően a magyar játékos.

A párosban világelső magyar játékos több szempontból is rekorderként lépett pályára az Arthur Ashe Stadionban, a világ legnagyobb teniszarénájában.

Ő volt az első magyar játékos, aki döntőt játszhatott a US Openen a felnőttek között, továbbá az első magyar, aki egy szezonban két különböző helyszínen is Grand Slam-döntőt játszhatott (2018, Australian Open: női páros, vegyes páros, US Open: női páros).

Emellett a 25 éves Babos lett az első magyar, aki három különböző Grand Slam-versenyen is döntőbe jutott, ráadásul egy szezonban három GS-döntőt játszhatott.