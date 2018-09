Komolytalan menetnek tűnik A mi kis falunk forgatása

A mi kis falunk vicces sorozat, meglepő lenne, ha a forgatás nem jó hangulatban telne.

A romantikus vígjátékok végén általában telve maradnak a mozitermek, mert minden néző várja, hogy jól bevált módon az alkotók betegyenek pár elbaltázott vagy elröhögött jelenetet, amiken néha jóval többet kuncoghatsz, mint a filmen magán. Az RTL Klub most közkinccsé tett pár ilyet A mi kis falunk forgatásáról, a videót végigpörgetve elgondolkozhatsz, hogy vajon Csuja Imrének és Reviczky Gábornak (együtt) vajon sikerült-e elsőre bármit is végigjátszani. Régi páros ők, már az Üvegtigrisben is bohóckodtak pár sort.