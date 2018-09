Pásztor Annára a villamoson is testőr vigyáz

Pásztor Anna és együttese, az Anna and the Barbies a Magyar Dal Napja előfutáraként, a 130 éves villamosközlekedés tiszteletére szombat este héttől az egyik 4-es villamoson csinált óriási bulit. „Annáék hozták a formájukat: hangosan, jókedvűen érkeztek, és ontották magukból a rock and roll életérzést” – írja a Borsonline.

Bár késes zaklatója nincs még szabadlábon, Anna nem bízta a véletlenre a biztonságát: a nem mindennapi koncertre testőrrel érkezett, aki egy percre sem esett ki a szerepéből. A 45 perces koncert végén, vagyis a végállomáson Anna megköszönte a publikumnak a részvételt, és még egy rögtönzött beszédet is tartott:

„Szeressünk, nevessünk, élvezzük az életet – mondta, majd hozzátette, mióta rátámadtak, a banda egy új taggal, Gino Barbie-val bővült. – Vigyáz rám, a testi épségemre, és minden bicskát, kést elkoboz, úgyhogy ha valakinél volt esetleg, az már ne keresse, mert nála van.”