Istenes Bence: “Rengeteg lemondással jár a mostani időszak”

“Rengeteg lemondással jár a mostani időszak, ahogyan az elmúlt másfél év is, de ha az embernek céljai vannak, ez a velejárója” – idézi a Bors Istenes Bencét, aki jelenleg műsorvezetőként a német X-factorban halmoz sikert sikerre.

Bence az interjúban elismeri, az első német műsorvezetése előtt volt benne némi egészséges drukk, és kicsit visszafogottabb is volt, mintha Magyarországon vezetett volna műsort, ennek ellenére nagyon jól érezte magát. “Kezdettől fogva bíztak bennem, szabad kezet kaptam és ez magabiztossá tett.”

A műsorvezető elárulta azt is, a német csatornánál nagyon elégedettek vele, jó visszajelzéseket kapott, olyannyira, hogy már azt is jelezték felé, ha lesznek következő évadok, akkor is számítanak majd rá. “Amióta apa vagyok, elsődleges szempont, hogy a családomnak stabil anyagi hátteret biztosítsak, és minél több lehetőséget adjak a kezükbe” – vallotta be Bence, aki most azon dolgozik, hogy minél több formátumban kipróbálhassa majd magát Németországban és itthon is.