Tatár Csilla az Instagram-oldalán búcsúzik a köztévétől

„Most egy időre elköszönök a tévémacitól. 4 év alatt nagyot fordult velem a világ, minden kisimult, én is a helyemre kerültem” – kezdte Instagramra töltött hosszú bejegyzését Tatár Csilla, aki péntek este búcsút vett régi munkahelyétől az MTVA-tól, ezentúl ugyanis a TV2-n lesz majd látható.

A műsorvezető a bejegyzésben számba vette mindazt, amit az elmúlt években történt vele: hogy megszületett a kisfia, és hogy férjhez ment. Úgy érzi, az elmúlt időszakban magát is sokkal jobban megismerte. „Azt hiszem, ennek is köszönhető, hogy fél évvel ezelőtt bele mertem vágni valami újba, elindítottam a saját Youtube-csatornámat, amit – kimondani is hihetetlen – de fél év alatt már 1,5 millióan néztetek meg!”

Tatár Csilla azt írja, most egy új korszak kezdődik az életében, ahova reméli, hogy a nézők is elkísérik majd.