Stohl András gyerekei kedvéért nagyot változtatott az életén

“Szelektáltam, de így is van munka bőven” – idézi Stohl Andrást Blikk, aki az Álomutazó című musical sajtóeseményén elárulta, élvezi, hogy végre apaként jobban jelen tud lenni gyerekei életében. A lap emlékeztet, a színház, a műsorvezetés, a szinkron és a rádiózás mellett Stohlnak kevés ideje maradt gyerekeire, főleg a két legkisebbre Andriskára és Franciskára.

Ez azonban most megváltozott. Stohl azt mondja, monstanában igyekszik úgy alakítani az elfoglaltságait, hogy a délutánokat mindig a gyerekeivel tölthesse. “Most már van idő rá, hogy a gyerekekért is el tudjak rohanni próba uátn, előadás előtt, így én megyek értük az óvodába, iskolába, ami hasznos idő együtt” – mondta Stohl, aki beszélt arról is, sokkal tudatosabban él, mint korábban.

“Elmúltam ötvenéves, emiatt oda is kell. Talán higgadtam is egy picit, de ezt inkább kívülről lehet megítélni, belülről nem annyira.” Stohl hozzátette, úgy érzi, az életében most minden úgy van, ahogy lennie kell. “Teszem a dolgomat, dolgozom, próbálok szeretetet adni, amennyit csak tudok, és remélem, hogy ez előbb-utóbb visszajön hozzám.”