Palvin Barbara végre elárulta, ki a szerelme

Akinek eddig nem volt egyértelmű, hogy Palvin Barbi és Dylan Sprouse egy pár, már az is biztosra veheti a dolgot, ha megnézni a modell legfrissebb Instagramra töltött fotóját. Ezen is Dylan Sprouse-zal pózol, hogy egész pontosak legyünk, épp egy puszit nyom az arcára, ám ami még ennél is fontosabb, az a képhez mellékelt kísérőszöveg.

“My love” – Barbi ennyit írt a kép mellé, ami magyarul azt jelenti, “szerelmem”. Persze az igazán jól értesülteket mindez egyáltalán nem lepi meg. Már akkor sejteni lehetett, hogy van valami a levegőben, mikor Barbi néhány hete a Vajdahunyad várában sétálgatott az amerikai színésszel, ahonnan még egy ölelkezős fotót is posztoltak.

Egyébként nem csak Barbi posztol Dylanről, hanem fordítva is. A srác egyik Instagramos sztorijában például elárulta, nagyon büszke barátnőjére, hogy idén ott lesz a Victoria’s Secret kifutóján.