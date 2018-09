Szülés előtti fotó Kate Hudson hasáról

Kate Hudson harmadik gyermekét várja, mindezt áprilisban közölte egy vicces videóban (önmagához hűen) az Instagramon. A színésznő a videó alatti bejegyzésében azt is elárulta, hogy nagyon nehéz volt számára az első trimeszter, az eddigi terhességei közül ennek során volt a legrosszabbul, ezért is tűnt el egy időre. Továbbá azt is megosztotta a rajongókkal, hogy férjével, amíg csak lehetett, titokban akarták tartani, hogy várandós.

A verkli azóta beindult, Kate Hudson nem volt rest posztolni várandós mindennapjait, noha azt nem árulta el, hogy pontosan mikor szül. Legújabb posztja viszont erősen arra utal, hogy hamarosan megszületik kislánya. A hasa mérete, és a komment is erre utal. Tessék, erről van szó:

Hudson nagyfia, Ryder már 14, a kisebbik, Bingham pedig 7 éves.