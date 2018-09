Megvan Curtis utolsó interjúja, amit a Majka-balhé előtt adott

Majka arra fogta a szakítást, hogy Curtis drogproblémái kezelhetetlenné váltak, és ez már a produkcióra is kihatott. Az üggyel azóta uszkve az összes hazai online és nyomatott magazin is foglalkozott, főleg, hogy ennek a szakításnak nem volt előzménye – már ami kitudódott volna.

A Sláger TV Bencze házhoz megy című műsorának vasárnapi adásában Bencze Attila vendége Curtis lesz, az interjút közvetlenül a SZIN-en kipattant botrány előtti napon forgatták. Az újpesti rapper őszintén vall problémás fiatalkoráról, legnehezebb időszakáról, sőt még pár könnycseppet is elmorzsol.Sokan azt hihetik, hogy a sikeres embereknek könnyű az élete, semmi gondjuk nincsen, vagy ha van is, az is egy csapásra megoldódik. Ám a rapper szerint ez távol áll a valóságtól.

Ahol felnőttem, és ahogy szocializálódtam a telepen… egy ilyen gyereket kiemelnek, aztán keres egy csomó pénzt, szponzorok keresik meg, hogy hordd a cipőiket, amiket előtte csak kirakatban néztél, és folyt a könnyed érte, és aztán mindent megkapsz, azt szerintem nagyon nehéz kezelni. A sikert ugyanolyan nehéz kezelni, mint azt, hogy nincs semmid

– mondta Curtis.

A rapper nyíltan beszélt legmélyebb érzéseiről is, például az édesapja elvesztéséről, amely a mai napig meghatározó emlék a számára. De tabuk nélkül vallott a legnehezebb időszakáról is, amit legszívesebben kitörölne az életéből.

„Volt a balesetem, amikor bódult állapotban egy oszlopnak nekimentem szilveszter másnapján. Foghatjuk arra, hogy fiatal voltam, de ez nem mentség rá. Nagyon sok gyerek rólam vesz példát, és amikor látják, hogy Curtis bemindenezve oszlopot visz ki a luxuskocsijával, akkor egy gyerek az lehet, hogy azt hiszi, hogy menő, mert azt csinálta a kedvence, közben pedig nagyon nem menő az. Arra nem is vagyok büszke; azt a korszakomat nagyon kitörölném.”

