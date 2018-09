Történelmi siker: Babos Tímea döntős a US Openen

Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New York-ban zajló US Open amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének döntőjébe.

A második kiemelt magyar–francia kettős a magyar idő szerint péntek hajnali elődöntőben a Samantha Stosur, Csang Suaj ausztrál–kínai duóval találkozott. A mérkőzés 1 óra 33 percig tartott, Babosék 6:4, 7:6 (7-4) arányban győztek, így bejutottak a fináléba.

Nehéz mérkőzés volt, szerintem most nem játszottuk a legjobb teniszünket. Kifejezetten rosszul szerváltunk, talán ezt valamilyen szinten befolyásolta, hogy fedett pályán volt az elődöntő. A lényeg, hogy az ilyen nehéz meccseken, amikor nem megy annyira, akkor is küzdünk, harcolunk, megpróbálunk megoldást találni. Ez most is sikerült