Vasvári Vivien így is kitartott Fecsó mellett

Vasvári Vivient a Nyerő Páros óta sokan megkedvelték. Ahogyan a Feleségek luxuskivitelben adásaiban is megszoktuk, ő egy szókimondó, hirtelen robbanó típus, de most már azt is tudjuk, hogy hatalmas szíve van, házias és nem az anyagiakat tartja a legtöbbre. Ezt a férjénél, Fecsónál jobban kevesen tudják. Vivien az elmúlt két és fél évben bebizonyította, hogy tüzön-vizen át kitart mellette.

A pár többször is szakított, de sosem a pénz miatt, hanem mert Vivien nem vislete el Fecsó életmódját, a rengeteg bulit. Amikor végre összeköltöztek, Vivi lecserélte a párja ruhatárát, a frizuráját is megváltoztatta, mert nem tetszett nekia férfi stílusa. De mennyit számított mindebben Fecsó vagyona?

“Semmit, ugyanis öt hónapon át azt mondtam neki, hogy semmim sincs, épp csődbe mentem. És így is kitartott mellettem. Végül anyukám árulta el neki, mi az igazság” – mesélte el Fecsó a Story magazinnak, sok érdekesség mellett. Például, hogy miközben őt sajnálják Vivien erőszakossága miatt, Fecsó élvezi, milyen jó dolga van otthon.