Zűrös szerelmek, apaság, veszteségek – Mi lett a One Direction tagjaival?

A kilencvenes években a Take That, a 2000-esekben pedig a Blue volt az ügyeletes angol fiúbanda, ezt követően 2010-ig azonban a „cím” gazdátlan maradt. Aztán a brit X-Factorban berobbant a One Direction, és betöltötte az űrt – annyira, hogy a szerelemről dalolászó tinik az Egyesült Államokban is őrült sikereket értek el. Ezt követően azonban kilépett az egyik tag, a többiek pedig bejelentették, hogy elfáradtak (emeljük ki: 5 év koncertezés után), és szünetet tartanak. Mivel azóta sem álltak össze, megnéztük, mi történt a néhány éve még pelyhes állú fiúkákkal.

Szupermodell a csaja, de ő az ügyeletes slágergyáros is

Zayn Malik volt a One Direction Robbie Williamse: ahogyan ő, úgy Zayn is lelépett a bandájától. Ráadásul a szólókarrier is ugyanúgy bejött az együttesbe 17 évesen bekerült, a 25-öt idén betöltő fiatalembernek, mint az egykori Take That-tagnak, hiszen Mind of Mine című első saját albumával, amely a Pillowtalk című slágert is tartalmazta, American Music Awardot és Billboard-díjat is nyert. Ez után nem csoda, hogy Taylor Swift vele akarta elénekelni az I Don’t Wanna Live Forevert, sem az, hogy a számot aztán rongyosra is hallgatták A szürke ötven árnyalatának rajongói, de annyira, hogy a filmsorozat második részéből ez volt a legsikeresebb betétdal.

Ami a magánéletét illeti, 19 éves volt, amikor összejött a Little Mix együttes egyik tagjával, Perrie Edwardsszal, majd 20 évesen el is jegyezte a lányt, de a gyűrű 2015-ben visszakerült Zaynhoz, mivel szakítottak. Pár hónappal később aztán Gigi Hadid modellel kezdett kapcsolatot, azóta se veled, se nélküled kapcsolatban élnek. Most éppen együtt vannak, ezt nyilván onnan tudjuk, hogy a hölgy egy Instagram-posztban bejelentette a dolgot, méghozzá egy olyan nyaklánccal, aminek a medálján Zayn neve áll.

Gyermeke született, majd elvesztette az édesanyját

Louis Tomlinson már 19 éves volt, amikor bekerült a One Directionbe, bár a reflektorfény előtte sem volt ismeretlen számára, hiszen játszott néhány sorozatban, például a BBC Waterloo Roadjában, ami leegyszerűsítve az angol Barátok közt. Ő nem lépett ki a bandából, de a szünet alatt – néhány önálló, bár többnyire sztárvendégek közreműködésével elkövetett dal után – természetesen elkezdett dolgozni egy szólóalbumon. Igaz, a megjelenésre még várni kell, de alighanem meg is éri majd, mert ígérete szerint az Arctic Monkeys és az Oasis sztorizós szövegvilágát viszi be vele a popzenébe (és igen, ő is tudja, hogy ez már alighanem így ötlet formájában is kiborítja nevezett zenekarok tagjait, de akkor is megpróbálja).

Magánélete mindeközben elég drámai fordulatokat vett. Édesanyja 2014-ben ikreknek adott életet, majd pár hónap múlva hozzáment Louis mostohájához, az újszülöttek édesapjához, másfél évvel később, 2016-ban, alig 43 évesen azonban elhunyt leukémiában. Ezzel szinte egy időben maga a fiatalember is apuka lett: 2015-ben kiderült, hogy a 23 éves stylist, Briana Jungwirth gyermeket vár, akinek Louis az apja. A kisfiú a Freddie Reign nevet kapta, és már két és fél éves. Bár a hírek szerint a sztár nincs együtt a gyermeke anyjával, az interjúiban arról beszél, hogy nagyon élvezi az apaságot, és a jövőben több gyereket is szeretne.

A filmes vonalon befutó

Harry Styles 16 éves volt a 2010-es X-Factor idején. 2017-től ő is saját dalokkal próbálkozik, sőt már az első lemezét is kiadta, és egész jó volt a kritikai visszhang, de azért hiába, hogy Tomlinsonnál egyértelműen sikeresebb, Malik még mindig vezet ezen a téren. A filmes vonallal viszont nyugodtan vigasztalódhat Styles, ott ugyanis egyértelműen ő a befutó – elvégre azért csak jelentős szerepet kapott Christopher Nolan körülrajongott szuperprodukciójában, a Dunkirkben.

És hogy mi a helyzet a magánéletével? Nos, 2011-ben három hónapig randizott egy nála 14 évvel idősebb műsorvezetővel, Caroline Flackkel, majd 2012-ben Taylor Swift szívét hódította meg, az utolsó egy évben pedig Camille Rowe modell volt a partnere, de idén júliusban vele is bedobták a törülközőt. Tartósan mindenesetre valószínűleg nem görbült lefelé a szája, ugyanis 2018-ban felkerült a leggazdagabb 30 év alatti brit zenészek listájára.

Összejött az egykori mentorral

Liam Payne már 2008-ban is jelentkezett az X-Factorba, de csak 2010-ben, a többiekkel együtt tudott igazán sikeres lenni. A szünet bejelentése után ő is saját dalokat adott ki, ezekből a legsikeresebb a Rita Orával közös For You, ami az Ötven árnyalat-trilógia utolsó részében csendült fel. De készített remixeket Cheryl Cole-nak is, akivel aztán 2016-ban randizni is kezdtek, 2017 márciusban pedig megszületett első gyermekük, Bear.

A történet szépséghibája az, hogy Cheryl és a 25 éves Liam idén júliusban a szakítás mellett döntöttek – ha hinni lehet a pletykáknak, akkor Payne máris új hölggyel, Cairo Dwek modellel jár.

Csodaszép barátnője van

Niall Horan a One Direction után szintén betámadta a slágerlistákat két saját dallal is, majd 2017-ben kiadta a Flicker című albumot, ami dobogós helyezést ért el több ország slágerlistáján is. Emellett neki is sikerült díjat nyernie az American Music Awardson (2017-ben ő lett az év felfedezettje).

Bár többször felröppentek olyan pletykák, hogy Niall meleg, a jelenlegi állás az, hogy Hailee Steinfeld színésznő a barátnője, akivel április óta randiznak, és egy fesztiválon látták őket először csókolózni.