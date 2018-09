Kate Beckinsale ruhája semmit sem bíz a képzeletre

A britek divatikonnak tartják Kate Beckinsale-t, szívesen utánozzák a ruháit, bár az is biztos, hogy a GQ magazin partiján viselt ruha nem való mindenkinek. És ez most nemcsak alkati kérdés, hanem bátorság dolga is. Egyes megítélések szerint

Beckinsale már akkor merészen választott, amikor a Deauville Filmfesztiválon ebben a vörös ruhában jelent meg:

Ennek a ruhánk a felsőrésze a kanyarban sincs ahhoz képest, amelyiket a GQ magazin gálájára választott a színésznő. Azt hiszem, ezek után már nehéz lenne mondjuk Jane Austen visszafogott Emmájaként látni.

A 45 éves Kate Beckinsale rendszeresen edz, és ez meg is látszik az alakján

A ruha amúgy a képeken, beállítva jól mutat, de menni benne már nehezebb volt. Ennek egyik oka, hogy szeles idő volt, ezért a színésznőnek sokszor kellett magához húznia a hatalmas anyagot, a másik, hogy sokan ráléptek, ezért végül Beckinsale egész este a kezében vitte a látványos ruhaköltemény nagyobbik részét.