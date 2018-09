Janza Kata: „Megküzdöttem vele, de már én is imádom”

Rengeteget fellépésük volt a nyáron, most szeptembertől pedig gyakorlatilag ki sem jönnek a próbák miatt a színházból, ezért is örül Janza Kata, hogy a párjával, Pesák Ádámmal nemrég elutaztak.

Az nagyon fontos, hogy az ember pár napra el tudjon szökni. Meg hát az a szerencsés helyzetem van, hogy nyáron a Budapesti Operettszínház kivonul általában szabadtérre, a szegedi Dóm térre, Bajára, és ez nekünk félig-meddig kicsit nyaralás is. Ugye Ádámmal sokszor vagyunk egy darabban, és szegeden nézni a csillagos ég alatt a Tisza-parton a nyári estéket, az fantasztikus dolog. Aztán pár napra el is tudtunk szökni kettesben, ami nagyon kellett.

A Mokkában ennél több részletet nem árult el, de az a beszélgetés alatt egyértelmű volt, hogy Janza Kata most ismét boldog, és nagyon jó periódusban van. Annak ellenére, hogy a nagylánya, Janka az egyetemen tanul és ő a háttérországa, valamint hogy a fia ötödikesként most extra figyelmet igényel. A velük töltött idő a legfontosabb a színésznő számára, és bármennyire fáradt is a próbák, fellépések után, nem szeretné, ha ezt otthon éreznék rajta. Pedig az utóbbi időben, amikor az Apáca show premierjére készült, az különösen megterhelte. Azt mondja, ilyen nehéz feladata még sosem volt, mert sokáig nem tudott azonosulni a rá kiosztott szereppel.

„Azt kell hogy mondjam, mindenkinek tökéletesen lettek kiosztva a szerepek, én egy kicsit megküzdöttem ezzel a zárdafőnökasszonnyal, de mostanra rátaláltam. Az igazságára, a bölcsességére, amit ebben a szerepben meg lehetett találni, És azt kell mondanom, hogy most már én is imádom ezt a szerepemet. Talán egy új oldalamról mutatkoztam most meg.”