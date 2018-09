Meghalt Burt Reynolds

82 éves korában, szívroham következtében elhunyt Burt Reynolds, a Boogie Nights, Gyilkos túra, a Smokey és a Bandita, az Ágyúgolyó futam és számos más sikerfilm sztárja – adta hírül a TMZ.

A legendás színész régóta küzdött szívproblémákkal, 2010-ben egy komoly műtéten is átesett. Mostani szívrohama után azonnal beszállították a floridai Jupiter Medical Centerbe, de az orvosok már nem tudtak segíteni rajta.

Burt Reynolds fiatalkorában amerikaifoci-játékosnak készült, és szép karrier előtt is állt, egy térdsérülés miatt azonban sportolói ambícióit még egyetemista korában fel kellett adnia. A színészpályára egyik tanára terelte, aki rábeszélte, hogy vállalja el a főszerepet egy általa rendezett darabban. Első filmjét 1961-ben forgatta, az áttörést az 1972-es Gyilkos túra hozta meg számára.

Az 1997-es Boogie Nightsban Jack Horner szerepében nyújtott alakításáért Oscarra is jelölték. Ezt a díjat végül nem kapta meg, a Golden Globe-ot viszont odaítélték neki, néhány évvel korábban az Evening Shade című sorozatért pedig Emmyt is nyert. Egészségügyi problémái dacára Reynolds haláláig aktív volt, az utóbbi hetekben Quentin Tarantinóval forgatta a Charles Manson szektája által elkövetett gyilkosságokról szóló Once Upon a Time in Hollywood című filmet.