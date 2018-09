Szíj Melinda a Vatikánban énekel a pápának

Nagy megtiszteltetés érte Szíj Melindát, aki nemrég a tervezett esküvője kapcsán mesélt arról, milyen fontos számára és a párja számára is a hit.

„Szeptember 11-én reggel 8-kor Vatikánban a Szent Péter Bazilikában énekelek, másnap részt veszek az audiencián. Többek között az Ave Mariát is el fogom énekelni” – írta szűkszavúan a közösségi oldalán az énekesnő. Néhány hónappal ezelőtt csomót operáltak ki Szíj Melinda torkából, akkor még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán újra színpadra állhat-e,de szerencsére a műtét jól sikerült, és ismét vállalhat fellépéseket

Szíj Melinda rajongói sorra gratuláltak neki, a lelkesedésüket az is jelzi, hogy közel kétszázan írtak ehhez a poszthoz, és nyolcszáznál is több megosztást kapott a bejegyzés. Igaz, a jó hír közben azért akadtak, akik felemlegették, hányan bántak annak idején méltatlanul a szerény énekesnővel. „Éppen én is arra gondoltam, hogy akik elvitték előle a fődíjat, már a nevüket sem hallani.Az igazi nagy tehetség Melinda! Szívből gratulálok!” – írta az egyik hozzászóló.

Az Ave Maria lesz az egyik dal, amelyet Szíj Melinda a Vatikánban elénekel: