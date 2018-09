Kovács Katalin újra gyereket vár – fotó

Újra gyereket vár Kovács Katalin, háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világbajnok és 29-szeres európai bajnok kajakozónőnk.

Kovács Facebook- és Instagram-oldalán jelentette be egy fényképpel az örömhírt követőinek. A képen férjével és négyéves kislányával látható. Kovács azt is elárulta, hogy már a 21. hétben jár.

#masodiktrimeszter#21.het

– írta a kép alá.

Kovács Katalin Official (@kovacskatalinofficial) által megosztott bejegyzés, Szept 4., 2018, időpont: 11:38 (PDT időzóna szerint)

Kovács Katalin korábban azt nyilatkozta, mindenképpen szeretne egy második gyereket is – emlékeztet a Blikk. Most ez az álma is valóra válhatott! A sportolónő 2016-ban jelentette be, hogy visszavonul.