Csősz Boglárka retusálatlanul, így üzent a kritizálóknak

Csősz Boglárka nem kerüli a konfliktusokat, inkább beleáll a kényes helyzetekbe is, csak hogy tisztázza őket, ezt már megszoktuk tőle. Nem meglepő, ha most is kiállt magáért, miután erős kritikákat kapott.

Miután megláttuk ezt a retusálatlan képet Csősz Bogiról, kíváncsiak voltunk a sztorijára:

„Rengetegen kritizálnak, gyakorlatilag folyamatosan, amiért különböző fotós programokat, szűrőket használok. Őszintén nem értem, mi a bajuk, szerintem ezzel egyszerűen a kreativitásomat élem ki. Imádok fotózni, főleg víz alatt, és azokat a képeket is meg szoktam szerkeszteni, ezzel sok időm megy el, de megéri, élvezem az alkotást. Ugyanígy a rólam készült képekkel is szeretek játszani, ettől még nincs baj az önbizalmammal, és nem torz a személyiségem, mint ahogy ezt megkaptam.”

Ahogy Bogi a kommenetlekőknek is megírta, és az NLCafénak is elmondta, nem lenne színésznő, ha elégedetlen lenne magával. Az Instagram szerinte nagyszerű terep arra, hogy egyedi módon tálaljon fotókat.

„Egyes nők azt gondolják, és írják nekem, hogy ha szép vagyok, akkor ezekkel a filterekkel és fotóprogramokkal műnőt csinálok magamból. De ettől nem leszek mű, ez művészet. Éljen vele mindenki, akinek pedig nem tetszenek a képek, nem kell néznie. Ez az ő szabadságuk.”

A fenti képet – mint olyan sok hasonlót – Csősz Bogi férje, Burak Talu készítette, aki imádja fényképezni a feleségét. Azon csak jót nevetett, hogy most éppen az instagramos szűrökért kritizálták Bogit.

„A követőim már megjegyezték, hogy Burak igazi jó insta férj, mert kérni sem kell, szeret segíteni nekem a fotózásban.”

Azért azt is mutatjuk, mi volt az utolsó csepp, ami miatt Csősz Bogi úgy érezte: helyre kell tennie azokat, akik leszólják a fotóit.