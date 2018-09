Árpa Attila Kovács Patrícia körül ólálkódik

A Bors szerint Kovács Patríciát minden nő irigyelte a Korhatáros szerelem című sorozatban, mert Kovács Tamás mellett Kamarás Iván és Fenyő Iván is nyomult rá. Utóbbi három mellé a soron következő évadban beszáll Árpa Attila is.

„Az első évad arról szól, hogy Patrícia összejön a fiatal Dáviddal. A második pedig arról, hogy az élet nem mindig habos torta. Ha jön valaki, aki egy picivel idősebb, bölcsebb, sármosabb, mint a fiatal srác, akkor az veszélyes. Nem árulhatok el semmit, de szerintem a racionálisan gondolkodó, jó ízlésű néző sejti, ha egy Kovács Tamással szállok versenybe a nőért, akkor annak mi lesz a vége – mondta az egy ideje szingli Árpa a lapnak. – Amikor felkértek, megnéztem az első évadot. Kedves, könnyed, jó hangulatú sorozat. Különösen tetszett, hogy nincs benne erőszak, vér, trágár beszéd. Sok ilyen szerep után, jobban esett olyanban szerepelni, amit a 11 éves lányom is megnézhet. Számomra fontos, hogy olyan legyen, amit előtte és magam előtt is fel tudok vállalni. Igaz, lesznek kicsit pikáns jelenetek, talán még a tizenhatos karikát is kiteszik, de ez belefér. De nem akarok álszentnek tűnni, simán bármilyen szerepet elvállalok, akkor is, ha káromkodva kell valakit kibelezni. Vágták már le a fejemet filmben, de ha ez a sorozat a magyar nagyközönségnek szól, akkor igenis számít, hogy mi a szerepem benne. Most végre nem egy olyan bűnözőt játszom, akinek három mondat után levágják a fejét.”

Árpa Attila arról is mesélt, hogy lánya, Amira szinkronszínészetet tanul, és érdekli a filmezés.