Sáfrány Aleska Emese: Egy nagy spárga közben beindul a férfiak fantáziája

Augusztus 29-én Rubint Rella jelentkezett be a rácsok mögül, most Sáfrány Emese is megjárta a Neverland szabadulószobát. Az Aleska Diamond néven egykor felnőtt filmekben szereplő, ma sokkal inkább csodás sportteljesítményeiről ismert légtornász arról beszélt a beszabadulás előtt, hogy miről szól neki a légtorna, mik a tervei a jövőben, és arra is kitért, hogy adott sportöltözék vagy légtorna-póz milyen hatást vált ki a férfiakból. Tessék: