Mérai Kata: „Nincs időm a rágódásra”

Mérai Kata pozitív kisugárzása abban a pillanatban betöltötte a termet, amikor betoppant a jógaórára. A csavaros ászanák pedig egyáltalán nem okoztak gondot a sportos színésznőnek.

Bár volt, hogy kibillentünk az egyensúlyunkból, de minket ez sem zavart, nagyot nevettünk, mert a lényeg a lazaság és a jókedv, még egy jógaórán is.

„Eddig egyszer próbáltam a jógát, amikor beállt a hátam. Egy manuálterapeuta javaslatára elmentem egy jógaórára. Sikerült olyan gyakorlásra betoppannom, amely nem kötött le, és akkor úgy éreztem, a jóga nem az én világom. Nekem olyan ászanák valók – erre az órádon jöttem rá –, amelyek átmozgatnak, erősítenek, és érzem, hogy dolgoztak az izmaim. Akkor tudom kikapcsolni a gondolatokat, ha van kihívás, amire koncentrálnom kell” – kezdte Kata, aki Power Plate-ezik, és nemrég futni is elkezdett.

„Szerencsés alkatom van, mert ha megemelek három súlyt, az azonnal látszik, inkább szálkásodnom nehezebb. Futni is elkezdtem, de még nem tartok ott, hogy szeressem, még csak jólesik. A fiam motivált, hogy induljunk egy családi váltóversenyen. Ő egy zerge, mindenhová futva megy. Mivel nem akarok lemaradni mögötte, elkezdtem edzeni. Az édesapja is jön velünk, de ő még nem tréningezi magát, biztos úgy gondolja, majd megoldja” – mosolygott a színésznő, és hozzátette, hogy az étkezésre is oda kell figyelni.

„Fehér cukor helyett kókuszvirágcukrot és nádcukrot teszünk az ételekbe. Szeretek főzni, kalandozni a gasztronómiában. Szerencsére a családom minden próbálkozásban benne van, és szeretik a különleges ízeket. A fiam mindenevő, és van, hogy reggelire olívás-fetás muffint kér. Szerintem ez azt bizonyítja, hogy jó értelemben »rontottam el« azzal, hogy sok mindent megkóstoltattam vele” – magyarázta Kata, és miközben beszélgettünk – tényleg úgy, mintha ezer éve ismernénk egymást –, nem mehettem el a mellett a tény mellet, hogy ez a nő érezhetően a helyén van, rendben van az élete.

„Nem könnyű a helyemen lenni, tartani az egyensúlyt. A napi dolgokkal én is megküzdök. Az nem zavar, ha több dologra kell figyelni, több dolgot kell fejben tartani. Mázlista vagyok, mert olyan párom van, aki segít a háttérből. Viszont jönnek olyan helyzetek, amikor átgondolom, jó úton vagyok-e. Néha megkérdőjelezem, hogy jó-e, hogy ennyire elvhű és makacs vagyok, talán ha engednék az elveimből, könnyebben tudnék sok dolog végére jutni. Amikor a párommal megismerkedtünk, és egy hónap múlva terhes lettem, megijedhettem volna, de tudtam, ennek így kell lennie, és azóta is együtt élünk. Sosem a nehézségekkel akarok foglalkozni, hanem a pillanat szépségével. Amikor számomra érthetetlen viselkedéssel szembesülök, ami mélyen érint, lehet ez például egy színházi felkérés, amiről beszélgettünk, aztán egyszer csak bemutatták nélkülem, egy szó nélkül, az nyilván elgondolkoztat. Ám az ilyen helyzeteket egy óra alatt szoktam feldolgozni. Azt gondolom, több időt nem pazarolhatok a rágódásra, mert sok energiát elvisz, és rossz energiákat termel.”

„Annak idején, kezdő koromban szerettem volna a Vígszínház tánckarába kerülni, és érthetetlen módon felvettek. Eltelt egy év, és már nem élveztem a munkát. Egy kedves táncos barátom akkor azt mondta: »Ha nem érzed itt jól magad, menj el. Két okból: ne tedd tönkre magad körül azoknak az embereknek az életét, akik jól érzik benne magukat, azzal, hogy te savanyú fejjel itt állsz, és ne tedd tönkre a magad életét azzal, hogy olyat csinálsz, amihez nincs kedved, amiben nem leled örömöd.« Iszonyú pofon volt, de minden szava igaz. Akkor ezen nem megsértődtem, hanem elgondolkodtam. Amikor egy probléma felmerül, először a saját hozzáállásomat kell megváltoztatni, és akkor a többi ember hozzáállása is változik. A gyerekemet sem megváltoztatni akarom, hanem meg akarom érteni. Elmondom neki, amit gondolok, és megpróbálom neki megtanítani, hogy fogalmazza meg a problémáit” – magyarázta Kata, akivel remélem, fogunk még együtt jógázni, mert ő egy igazán pozitív személyiség.