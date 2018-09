Keresztes Ildikó rendet tett maga körül

Keresztes Ildikó remek formában van. Ez annak is köszönhető lehet, hogy lomtalanította a mindennapjaiból mindazt, ami visszahúzta, beleértve a negatív embereket is.

“Rendet tettem magam körül. Több doboznyi, harminc év alatt felhalmozott cuccot takarítottam ki, tele voltam régi dolgokkal. Van, ami a Vöröskeresztnek ment, és a színházba is bevittem régi ruhákat, tárgyakat, amelyek valamelyik darabban biztos jól jönnek majd kelléknek. De meg kellett válnom emberektől is az utóbbi hónapokban, olyanoktól, akikből sugárzott a negatív energia” – mesélte Keresztes Ildikó, aki azt is hozzátette: a rossz dolgokhoz is másképpen kell állni. “Már nem rágódom feleslegesen. Eddig az egész életemet túl komolyan vettem, néha szinte bele akartam pusztulni mindenbe, de azt gondolom, meg kell járni a poklot ahhoz, hogy az ember eljusson odáig, hogy bölcsebb legyen, és rádöbbenjen az élet szépségére. Jövőre leszek 55 éves, amely egy fontos évforduló, ezért elhatároztam, hogy addigra teljesen rendbe szedem magam kívül és belül is. Ez a folyamat már egy éve elkezdődött, és ugyan még tart, de már nagyon jól érzem magam a bőrömben” – fejtette ki a Blikknek Keresztes Ildikó.