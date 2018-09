Istenes Bence így bohóckodik a német X-Factorban – videó

Istenes Bence karrierje Németországban is szárnyal, miután a német X-Factor műsorvezetője lett. Egy róla készült kisfilm most került fel a show YouTube-csatornájára Ki is az a Ben? címmel.

Jelenleg félig Münchenben, félig Budapesten és félig Kölnben élek…, ez így sehogy nem jön össze.

– viccelődött Bence a bemutatkozó videóban, amiből az is kiderült, hogy nagyon jól beszél németül.

Az X-Factor műsorvezetőjeként nemcsak a műsort kell levezényelnie, hanem a jelentkezőkkel is beszélget, és a közösségi média is hozzá tartozik.

A Blikknek azt mondta, a műsorban azért szerepel Ben néven, mert a németeknek a c-vel mindig meggyűlt a bajuk.