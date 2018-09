15 kiló bőrt kellene leműteni Emilióról

A gyomorgyűrűnek és végtelen kitartásának köszönhetően több mint hatvan kilótól szabadult meg Bangó Margit veje, Emilio. “Amikor elhatároztam, hogy szakemberhez fordulok, 158 kiló voltam, a hatalmas súlyfelesleg teljesen megkeserítette az élete­met. Még a cipőfűzőmet sem tudtam önállóan be­kötni, az állandó hát-, derék- és lábfájásról nem is beszélve. Az ízületeim teljesen kikészültek, a színpadon sem tudtam már úgy mozogni, és persze az önbizalmamnak sem használt, hogy több mint másfél mázsát nyomok” – emlékszik vissza Emilio, aki a műtét után is többször visszahízott, így többszörös jojóeffektus jelentkezett nála, ezután jött rá, hogy az életmódját is meg kell változtatnia, amit meg is tett.

“Elkezdtem sportolni, jobban odafigyeltem az étkezésre, és máris leugrott rólam tíz-húsz kiló. Jelenleg hatvanhárom kilóval vagyok könnyebb a kezdeti százötvennyolcnál, és még további tíztől szeretnék megszabadulni. Miután azonban elértem a kívánt testsúlyomat, újra kés alá kell feküdnöm, mert a megereszkedett bőrréteget el kell távolítani” –mondta az énekes, aki ennek egyáltalán nem örül.

“Nem tudom még, hogy mi lesz… Igazság szerint rettegek a beavatkozásól, mert tudtommal iszonyatosan fájdalmas és kellemetlen, a több hónapos kényszerpihenőről nem is beszélve. Nem tehetem meg a családommal, hogy hosszabb időre nélkülözzenek, ahogy a közönséggel sem” – osztotta meg a Borssal a kétségeit Emilio.