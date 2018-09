Cooky a fia miatt mondott le káros szenvedélyéről

Már körülbelül a huszadik napnál járok a leszokásban. Az első három nap borzalmas volt, a negyediken kicsit már fáradt voltam, felfogta a szervezetem, hogy nincs több nikotin. Utána viszont egyre könnyebb lett. Most már azt is érzem, ha valaki dohányzik körülöttem. Jobb lett a tüdőm állapota, jobban kapok levegőt

– me­sélte a Borsnak Cooky.

Cooky leginkább a fia, Kevin miatt tette le a cigarettát, de elmondta, hogy nagyon szeretett bagózni. Közölte, hogy szerinte az élet nem játék, főleg, mióta családapa. “Van egy kisgyerekem, és már nem vagyok fiatal sem. A rák ott van körülöttünk, és én nem akarok megbetegedni. Nem akarok az ördöggel játszani. Nem akarok hatvanévesen kórházban feküdni, mert meggondolatlan voltam – magyarázta szakértőn, és azt is elmondta, hogy egy pakkot szívott per nap. – Jólesett evés vagy kávézás után. Ha már nagyon nem bírom (a nem dohányzást -a szerk.), akkor bekapok egy nikotinrágót, de már abból is alig fogy. Jó érzés gyógyulni.“