Beyoncé 37 évesen a kitalált életét éli

Beyoncé mindent megtervez, a koncerteken maga ellenőrzi azokat a képeket, amelyek megjelenhetnek róla, perel, ha valaki előnytelen fotót közöl le, de nem csak ebben jelenik meg az, mennyire szereti maga irányítani az életét. Eleinte ez csak az image része volt, aztán teljesen azonosult vele az énekesnő – most már éppen olyan életet él, amilyet kitalált magának.

Minden így kezdődött….

Emlékeztek még Beyoncé és Jay-Z 2002-es közös dalára, a Bonnie & Clyde-ra? Minden ezzel az együttműködéssel indult, a többi pedig már történelem. Egyetlen hatalmas slágerből házasság, majd három gyermek lett, és egy mindent elsöprő közös turné, de ne szaladjunk ennyire előre.

Itt vagyok!

Beyoncé mindig is híres volt arról, hogy koncertjein a maximumra törekszik, igaz, a budapesti közönséget egyszer több órán át váratta…Természetesen pontosan érkezett a 2003-as VMA-gálára, ahol először lépett fel szólóelőadóként. Hogy mivel nyűgözte le a többi sztárt és a nézőket? Hát azzal, hogy fejjel lefelé adta elő a Crazy In Love és a Baby Boy slágereit.

Férjhez mentem!

Beyoncé nem volt hajlandó nagydobra verni az esküvőjét. Az énekesnő titokban ment férjhez Jay-Z-hez 2008-ban. A ceremóniát és a fogadást is Manhattanben tartották. Egészen 2010-ig senki nem láthatta az esküvői ruháját a násznépen kívül. Beyoncét kezdetben rengetegen éltették amiatt, hogy nem adta el a fotókat bulvárlapoknak, ám amikor később a saját videóklipjében használta fel a felvételeket, akkor már többen megjegyezték: Beyonce olyan előadó, aki bármit megtesz azért, hogy több videóindítása legyen a YouTube-on.

Az igazság vélhetőleg valahol a kettő között keresendő.

Ez kellemetlen

2009-et írtunk, amikor mindenki arról a bizonyos pillanatról beszélt, amikor Kanye West nekiesett a VMA-gálán díjjal jutalmazott Taylor Swiftnek, mondván, hogy szerinte Beyoncénak kellett volna nyernie. Az egész szituáció rém kínos volt, melyre nem volt mentség az, hogy Kanye és Jay-Z a legjobb barátok, ahogy az sem, hogy Kanye láthatóan nem tudta, hol is van valóban.

Beyoncé persze nem szeretett volna rosszul kijönni ebből a helyzetből, és amikor megnyerte az év legjobb videójának járó díjat, hagyta, hogy az ifjú Swift elmondja a monológját, amit Kanye félbeszakított. Szuperhős, vagy remek érzéke van ahhoz, hogy felmérje, hogyan tud minden helyzetben nyertes lenni?

A bejelentés

Beyoncé imádja azt a látszatot kelteni, hogy nem egy tipikus bulvárarc, de azért érdemes megfigyelni, hogyan használja ki a legnagyobb eseményeket, hogy bejelentsen valamint. A 2011-es VMA-gálán egy lila, flitteres zakóban adta elő a Love on Top című dalát, majd az előadás végén kigombolta a zakóját, és megsimogatta a kerekedő hasát, ezzel is jelezve: Igen, kisbabát várok!

Címlap? Ugyan!

2012-ben aztán megszületett Bey első gyermeke, Blue Ivy, akinek első fotója nem egy csicsás címlapra, hanem az énekesnő Tumblr-oldalára került fel. Természetes több millió követőt szerzett ezzel a maminak.

Valóságshow helyett

Időközben Jay-Z és Beyoncé barátja, Kanye West elkötelezte magát Kim Kardashian mellett. Azonban a valóságshow-celebet nem sokra tartja Bey, és bár Kardashian többször próbálta felvenni vele a kapcsolatot, ajándékot küldeni és kezdeményezni a beszélgetést, az énekesnő elutasította ezeket a megkereséseket. De hogy valami valóságshow-jellegű története neki is legyen, 2013-ban egy saját rendezésű dokumentumfilmet készített az életéről az HBO számára, amely a Life is But a Dream címet kapta.

Bakik a színpadon

2013-ban több kellemetlen helyzet is érte Beyoncét a színpadon. Egyik alkalommal egy rajongója próbálta meg lerántani magához a nézőtérre, végül a biztonságiak rohantak az énekesnő segítségére. Egy másik fellépésén pedig túlságosan közel hajolt a ventilátorhoz, amely bekapta a haját.

Hogy ennek mi lett a vége? Természetesen az, hogy Beyoncé néhány nappal később 2 centis hajjal jelent meg egy rendezvényen.

Leg-leg-leg

Bakik ide vagy oda, 2014-ben a Time magazin címlapján Beyoncé pózolt, mint az egyik legbefolyásosabb ember a világon. „Kemény munka, őszinteség, hitelesség. Ennek köszönhetem a sikerem” – nyilatkozta akkor.

LIFT

Szintén 2014-et írtunk, amikor Jay Z és Solange (Beyoncé testvére – a szerk.) összeverekedett a MET-gálán a liftben. Az esetet a biztonsági kamerák is rögzítették. Miközben a rapper és sógornője civakodtak, Beyoncé a sarokból figyelte az eseményeket. Sokáig élt a pletyka, hogy Jay Z félrelépett, méghozzá Rihannával, ám éveket kellett várni arra, hogy kiderüljön az igazság. Először Bey Lemonade című albumán jelent meg a hűtlenség a dalszövegekben, majd férje 4:44 című lemezén vallott arról, hogy félrelépett. Hogy kivel? A dalokból csak annyi derül ki, hogy „Becky, a széphajú” volt az a bizonyos harmadik. Lehet, hogy a Becky Rihanna álneve?

Párterápia és Szűz Mária

Hogy sikeresen helyrehozták a házasságukat, azt is megosztották a nyilvánossággal, természetesen a maguk különös módján. A 2017-es Grammy-gálán Beyoncé szenteket idéző, glóriaszerű fejdísszel, talpig aranyban, hasát simogatva adta elő a Love Drought és a Sandcastles dalokat. Természetesen mindenkinek azonnal leesett, hogy Bey ismét várandós. Néhány nappal később az is kiderült, hogy férjével együtt párterápiára jártak, hogy egyben tudják tartani a családot, na és az üzletet.

Az ikrek

Az énekesnő 2017-ben adott életet ikergyermekeinek, akik a Sir és a Rumi neveket kapták. Beyoncé nem sokat vacakolt az első fotóval, amelyet az Instagramra töltött fel. Volt itt minden: virágkapu, 20 méter selyem, fátyol, póz, tenger, sövény és persze ikrek is.

Nyitókép: Beyoncé és Jay-Z idei, „On The Run II” című koncertsorozatuk New Jersey-i állomásán, a MetLife-stadionban (Fotó: Larry Busacca/PW18/Getty Images for Parkwood Entertainment)