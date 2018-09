A TV2 portfólió lenyomta az RTL KIubot

Idemásoljuk:

2017 decembere óta a TV2 Csoporté a legnézettebb csatornaportfólió a teljes lakosságban, 18-59-ben pedig a két évvel ezelőtti 10 százalékpontos különbség 2018 augusztusra 0,28 százalékpontra olvadt az RTL Csoporttal szemben. A TV2 Csoport kábelportfóliója az előző hónapban az elmúlt két év legmagasabb közönségarányát érte el mind teljes lakosságban, mind 18-59-ben. Augusztusban a négy évesnél idősebbek körében a legnépszerűbb kábelcsatorna a SuperTV2 volt, és négy kábelcsatorna is megdöntötte saját nézettségi rekordját 18-59-ben.

2018 augusztusában teljes napon a TV2 Csoport jelentősebben tudta növelni piaci részesedését az előző hónaphoz képest (+2,25 pont) a 18-59 éves lakosság körében. Ez köszönhető volt mind a TV2 csatornának (+1,25), mind pedig a kábelcsatornák (+1,0) kimagasló teljesítményének. Hasonló növekvő tendenciát tapasztalhattunk a teljes lakosság esetében is (+1,69), ahol elsősorban a TV2 növekménye (+1,02) hatott pozitívan a cégcsoport számaira.

A két legnagyobb televíziós cégcsoport közötti különbség az elmúlt két év során a 18-59 éves lakosság esetében a kezdeti 10 pontos különbségről (2016. ősz) elenyészőre, 0,28 pontra csökkent (TV2 Csoport: 22,85% shr / RTL Csoport: 23,13% shr), míg a teljes lakosság körében már 2017 decembere óta a TV2 csoport a legnézettebb. (2018 augusztusára 3 pontra nőtt a differencia: TV2 Csoport: 23,59 % shr / RTL Csoport: 20,63% shr). 2018 augusztusában a hétköznapokat tekintve is figyelemre méltó teljesítményt tudott elérni a TV2 Csoport, ugyanis megelőzte versenytársát mind a 18-59 éves (TV2 Csoport: 23,62% shr / RTL Csoport: 23,60% shr), mind a teljes lakosság (TV2 Csoport: 25,16% shr / RTL Csoport: 20,93% shr) körében.

Az elmúlt héten elindult a nagyobb csatornák őszi struktúrája, mely alapjaiban kevéssé változtatott az eredményeken. Csoportszinten mind teljes héten (23,44% shr), mind a hétköznapokon (25,24% shr) a TV2 volt a legnézettebb a teljes lakosság körében, míg a 18-59 évesek esetében minimális volt a két portfólió közti különbség (teljes hét: -1,18 / hétköznap: -0,31).

„A televíziók sikereit nem két slot nézettsége alapján mérik. Elavult és félrevezető, miszerint csak a két nagycsatorna főműsoridős versenye fontos, hiszen a piac fragmentálódott, így mi a teljes napra fókuszálunk cégcsoport szinten. A TV2 Csoport eredményessége megkérdőjelezhetetlen, bár erről egyes szakmainak mondott sajtóorgánumok többnyire hallgatnak” – kommentálta az eredményeket Dirk Gerkens, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

A nyár utolsó hónapja több szempontból is a legek hónapja volt a TV2 Csoport életében. A portfólió bővítése óta (2016. szeptember) eddigi legmagasabb átlagos havi piaci részesedését tudta elérni a csoport kábelrészlege mind a 18-59 éves lakosság (14,87% shr), mind pedig a teljes lakosság (13,42% shr) körében. 2018 augusztusában a teljes lakosság esetében a legnézettebb kábelcsatorna a SuperTV2 volt 3,61%-os átlagos havi közönségarányával (nagyobb előnnyel – 2. legnézettebb F+ 3,06%-kal). Hasonlóan kimagasló eredményeket tapasztalhattunk csatornaszinten is, ugyanis a portfólió 4 kábelcsatornája (Prime: 2,99 / megújult FEM3: 0,56 / Izaura: 1,92 / Kiwi: 0,24) is működésének eddigi legmagasabb átlagos havi közönségarányát tudta produkálni a 18-59 éves lakosság körében (teljes napon). A Prime ezzel az eredménnyel olyan csatornákat előzött meg, mint az RTLII, a Viasat3, vagy az AXN.