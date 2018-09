Jakupcsek Gabriella: „Sorszámot kell húznom az unokámhoz”

Ahogy azt a műsorvezetőtől megszoktuk, rengeteg témát érint majd, és legalább olyan lelkes lesz ezeket illetően, mint a vendégei. Minden adásban egy ismert ember csatlakozik hozzá, akivel karöltve faggatják majd ki a vendégeket. Jakupcsek Gabriella nagyon szeretett volna egy olyan műsort, ami politikamentes, és amelyben teljesen szabad kezet kap. „A szabadság nagyon nagy hívószó volt, illetve az, hogy olyan témákkal foglalkozhatok, ami az emberek nagy részét érinti, és emellett szórakoztató” – kezdte a NLCafe.hu-nak a műsorvezető, majd elárulta, nagyon közel áll a szívéhez ez a műsor, csodás stábbal dolgoznak, de élő adásokat is szívesen csinálna.

Én ezt a fajta televíziózást tanultam. Számomra a felvétel is élőzés, én azt szeretem, hogy ha vége van, akkor vége van, nem szeretek ismételni. Én úgy kezelem ezt is, mint egy élő műsort. Ha rajtam múlna, boldogan benne hagynám a bakikat is.