Csuti a neten vallott szerelmet Kulcsár Edinának

Egy véletlen bulival és a naptáraddal kezdődött minden, aztán áprilisban a “feje tetejére állt”minden 😅 és már nem volt visszaút, aztán majdnem elveszítettelek...😔 de képes voltam változni ☝️ és mára a világ egyik legboldogabb embere vagyok és remélem te is!☺️ Viszont most már szólhatnál Medoxnak, hogy jöjjön, mert jön a derbi 💚 vs 💜 és azt látnia kell!😅⚽️ #party #april #calendar #Medox #cantwait #happiness #familygoals

