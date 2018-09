Ariana Grande mellét fogdosta a püspök Aretha Franklin temetésén

Megfogdosta Charles H. Ellis III. püspök Ariana Grande mellét Aretha Franklin pénteki temetésén, sőt az énekesnő nevével is poénkodott. A temetést celebráló püspök utólag elnézést kért mindkettőért. Állítása szerint véletlenül eltévedt a keze, neki ugyanis nem szokása nők melleit fogdosni. „Lehet, hogy átléptem egy határt, és talán túl közvetlenül viselkedtem, ezért elnézést kérek” – mondta.

#RespectAriana is trending worldwide after a pastor got very handsy with @ArianaGrande at Aretha Franklin’s funeral pic.twitter.com/FeJQ4f3lk4

— Ariana Grande Today (@ArianaToday) 2018. augusztus 31.