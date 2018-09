Akár nyolc év börtönt is kaphat a Melrose Place egykori sztárja, Heather Lockleart

Az ötödik elvonókúrájáról hazaérkező Heather Locklear februárban rendőrre és a mentősre is rátámadt. A családon belüli erőszak vádja is felvetődött, de csak rövid időt töltött a fogdában, mert kifizette az átszámítva 5 millió forintos óvadékot. A Melrose Place egykori sztárja júniusban is támadólag lépett fel, és ismét akadályozta az intézkedést. Miután hozzátartozói feljelentették, pszichiátriára került. „Védencem minden vádpontban ártatlannak tartja magát” – közölte az ügyvéd, de amerikai sajtóhírek alapján akár nyolc évre is börtönbe zárhatják a visszaeső sorozatsztárt.