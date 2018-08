Zalatnay Cini Tóth Gabit választaná élete szerepére

Zalatnay Sarolta élete nagy vágya, hogy önéletrajzi film készülhessen róla, de ötletét mindeddig még nem sikerült megvalósítani. De elárulta, elárulta, a terv megvalósítása is­mét napirendre került.

“Nem adtam fel a legnagyobb tervem, szeretném megvalósítani az életrajzi filmemet. Már jó ideje összeállt a forgatókönyv a fejemben, sőt már többször majdnem el is indult a dolog, csak mindig valami anyagi nehézségbe ütköztem. Segítséget nem kértem, mert bár valahol a zsigereimben érzem, hogy ebből csak jó sülhet ki, eddig féltem az elutasítástól. Nagyon nehezen dolgoznám fel. De most valahogy átlendültem, nagyon elhatároztam magam, és remélem, a fordulat is bekövetkezik. Sokat gondolkodtam már a színésznő személyén, aki engem alakítana, de ugye, ide hang is kell. No meg lendület, ami bennem volt épp elég, és van a mai napig is. Gondolkodtam azon is, ki az, aki külsőben is jó lenne, és leginkább Tóth Gabit tudnám elképzelni a szerepben” – árulta el Zalatnay Cini.

A Bors megkereste Tóth Gabit is az ügyben, aki megtisztelőnek tartja az ötletet. “Biztos vagyok benne, hogyha úgy alakul, és elvállalom, minden tudásommal, tehetségemmel és erőmmel azon lennék, hogy hitelesen alakítsam Cinit, hiszen ő a popszakma egyik legendás énekesnője. Volt ő nagyon fent és nagyon lent is. De énekesnő vagyok, ahogy ő is, én is sok mindenen átmentem a karrierem során, ahogy ő is, így biztos vagyok benne, hogy tudnék miből építkezni” – mondta el Tóth Gabi.