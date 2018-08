Na, miért változtatta meg a nevét Sarka Kata?

Már egy ideje tudni lehet, hogy Sarka Kata nincs egyedül, több jel is utalt rá. Többször is együtt látták Bessenyei Istvánnal félreérthetetlen szituációkban, ráadásul legutóbb, amikor nyaralni mentek együtt, a mylove hashtaget is használta Kata. Ami azonban meglepő, hogy nemrégiben szerelme nevét is felvette – legalábbis erről árulkodik az, hogy egy futóversenyre már nem Sarka Kata néven nevezett.

A 444.hu írta meg, hogy Sarka Kata helyett Bessenyei Kata néven regisztrált a páros félmaratonra a szépségverseny-tulajdonos. Azt még nem tudni, hogy ez csak megelőlegezett, vagy pedig már hivatalosan is férj és feleség Kata és párja.

