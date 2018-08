Palvin Barbi beragyogta a vörös szőnyeget

Palvin Barbi nemrég még új szerelmével, Dylan Sprouse-szal turistáskodott Budapesten, ahol többek között a Sziget Fesztiválon is megjelentek együtt, egy ideje pedig már hivatalosan is felvállalták a kapcsolatukat. Most azonban egy másik helyen volt jelenése a modellnek, méghozzá a Velencei Filmfesztiválon, ahol Armani ruhában ragyogta be a vörös szőnyeget, erre pedig a külföldi médiumok is felfigyeltek.

A modell nem fukarkodott a képekkel, többet is feltöltött a közösségi oldalára, a rajongók legnagyobb örömére:

Palvin Barbi bejelentette, hogy mostantól nemcsak az Armani parfümök arca, de a sminktermékeket és a bőrápolási termékeket is az ő pofijával reklámozza majd a híres divatmárka.