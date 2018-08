Igazi jediként viselkedett a 10 éves kisfiú, Mark Hamill személyesen gratulált neki

Aiden Vazquez egy tízéves kaliforniai kissrác, akit a napokban súlyosan bántalmaztak az iskolában. Nem csak lökdösték, hanem alaposan megverték a többiek, a fiú kórházba is került, mert felrepedt a szemöldöke az ütlegelés közben.

Amikor a 10 éves fiú édesanyját arról kérdezték, hogy Adien miért nem ütött vissza, meghökkentő választ adott: fia szerint az „nem lett volna jedikhez méltó viselkedés”.

Adien történetét felkapta a média, a hír pedig eljutott az egyik utolsó jedihez, Mark Hamillhez is, aki nem állta meg szó nélkül, és Twitteren üzent a fiúnak:

SHOUT OUT to Aiden Vazquez for his courage & wisdom in the face of adversity. I'm so proud of you for showing that you can be a Jedi in real life. Congratulations, Aiden- The Force will be with YOU... Always!!!

Your fan, mh https://t.co/jkWqrhMaC0