Dobó Ági párja elárulta, miért Palvin Barbit választotta

A Nyerő Páros legutóbbi adásában elhangzottakon sokan kiakadtak, amikor Vasvári Vivien szájából elhangzott, hogy Palvin Barbi egy kövér lány. Ahogy ő is elmondta, ezt egyáltalán nem így értette, csupán a véleményét osztotta meg, de ettől függetlenül nincs baja a modellel. Ezzel is csak Dobó Ágit védte, akinek a szerelme egy feladat során a szupermodellt jelölte meg a legszexisebb sztárnak. Most Kis Csaba is megmagyarázta, miért így történt.

,,Tegnap pedig, a Nyerő párosban azért nem Őt, hanem Palvin Barbit neveztem meg, mert Ági fejével próbáltam gondolkodni, aki egyszer azt mondta, hogy egy esetben nézné el a hűtlenséget, ha egy »igazi« Victoria Secret modellt tudnék becserkészni… Aztán amikor Barbi az lett, sokat nevettünk ezen a kijelentésén közösen, főleg, amikor egy-egy rendezvényen, vagy buliban láttuk Őt…” – írta a fotóhoz Kis Csaba, ebből pedig úgy látszik, ezen könnyen túllépett Dobó Ági.