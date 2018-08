Ilyen volt Istenes Bence a német X-Faktor első adásában – videó

Istenes Bence június végén jelentette be, hogy a hazai X-Faktor után a zenei tehetségkutató német verziójában is ő lesz az egyik műsorvezető.

„Azt, hogy egy ilyen nagyszabású műsorral debütálhatok Németországban, álmomban sem gondoltam volna. Elmondhatatlanul boldog vagyok, s mindent megteszek majd, hogy kint is olyan sikereket érhessek el, mint itthon” – mondta akkor a híresség.

A hvg.hu most azt is kiszúrta, hogy Istenes már túl van az első adáson, így már a YouTube-on is látható, milyen profin helytállt. Az alábbi videóban 3:30-tól láthatjuk őt, miután „Ben Istenes” néven felkonferálják.