A New York-i Times Square-en lett reklámarc Babos Tímea

Babos Tímea arcával hirdet a Fila a New York-i Times Square-en. Ezt onnan tudtuk meg, hogy páros világelső teniszezőnőnk lencsevégre kapta és a Facebookon meg is osztotta a hirdetést. Babos az amerikai nyílt teniszbajnokságra utazott New Yorkba, ahol Kristina Mladenoviccsal az oldalán épp most győzte le a Kirsten Flipkens–Alison Van Uytvanck belga párost.

Újabb hihetetlen pillanat!!! A Times Square óriáskivetítőjén az ÉN arcomat láttam! Köszönet a Filának!!!

– írta a bejegyzése alá.