Néhány ok, amiért ma is szeretjük Michael Jacksont – 60 éve született a zenész

Michael Jackson nevéhez fűződik többek közt minden idők legnagyobb példányszámban értékesített albuma, az 1982-ben megjelent Thriller. A mai napig 300 ezer (!) példányt adnak el belőle, de nem csak a számok miatt mondjuk: a zenei öröksége megkérdőjelezhetetlen, megszámlálni is képtelenség lenne hány világhírű zenészre és előadóra volt olyan mély benyomással, hogy végül elinduljon a zenei pályán.

Szakmabeli társai és követői mellett egyszerű zeneszerető emberek millióira volt hatással stílusteremtő munkásságával és lehengerlő kisugárzásával. Az afroamerikai társadalom részben neki tulajdonítja a rasszizmus jelentős visszaszorulását a ’70-es, ’80-as évekbeli Egyesült Államokban. Karrierje során szerzett óriási vagyonának jelentős részét rászorulóknak adományozta. Élete folyamán végig kiállt a bajbajutottak és az elnyomottak mellett. Cikkünkben Michael Jacksonra emlékezünk.

Csak néhány ok, amiért Michael Jackson ma is szerethető

Mindenkinek szíve joga megítélni Michael Jackson életművét, amelyet sok pletyka is beárnyékolt. Mindenekelőtt azonban fontosnak tartom leszögezni, hogy a cikk írójaként én Michael Jacksonra nem a gyermekmolesztálóként vagy ijesztő külsejű popsztárként emlékszem, hanem egy ikonként, aki a valaha élt egyik leginkább tiszta szívű és legzseniálisabb alakja a zene- és szórakoztatóiparnak. Számomra Michael Jackson több volt mint énekes, aki a különböző zenecsatornákról visszaköszön, és akivel együtt döngöltem a földet a talpammal az Earth Songra, valamint énekeltem halandzsázva a They Don’t Care About Us-t.

Az én szememben Michael Jackson, (vagy egyszerűen csak „Jacko”) egy valódi szamaritánus, aki nem csak zenéjével, de példamutató tetteivel is mély nyomott hagyott az emberekben. Önzetlen ember volt, aki rengeteget tett másokért, viselkedése a mai napig példaként szolgálhat a hozzá hasonlóan szerencsés helyzetben lévők számára. Itt az egyik leghíresebb példa: az 1985-ben, Lionel Ritchie-vel közösen írt We Are The World, amelynek egyetlen célja az afrikai rászorulók megsegítése volt.

Jacko szüntelenül adakozott a szegényeknek

De ne álljunk meg itt. Michael Jackson számtalanszor látott el kórházakat játékokkal, gépekkel, ágyakkal és egyéb berendezésekkel.

1986-ban másfél millió fontból létrehozott egy alapítványt, amely színes bőrű, hátrányos helyzetű gyermekek főiskolai és egyetemi taníttatását támogatta.

A Pepsivel kötött reklámszerződéséért kapott összeg teljes egészét egy gyermekalapítványnak adományozta.

A '88-ban megjelent, nagy sikerű single lemez, a Man In The Mirror összes bevételét a Ronald McDonald Alapítványnak juttatta el, mely rákos gyermekek táboroztatását finanszírozta.

A Bad című albuma '89-es bemutató turnéjára ingyenjegyeket biztosított a szegény családok gyermekei számára. A koncertkörút egyik Los Angeles-i fellépése bevételének összes centjét a legnagyobb gyermekbántalmazás elleni alapítványnak utalta át.

1992-ben megalapította a Heal The World nevű szervezetet, mely 6 tonnányi ellátmányt juttatott el Szarajevóba, a balkáni háború sújtotta Boszniába; intézményes szinten előadásokat tartott a gyermekeknek a drog és az alkohol veszélyeiről; valamint dollármilliókat adományozott a rászoruló gyerekeknek.

8 Fotó megtekintése Néhány ok, amiért ma is szeretjük Michael Jacksont – 60 éve született a zenész Michael Jackson a Jackson Five tagjaként 1972-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson New Yorkban 1977-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson 1981-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson 1983-ban – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson 1995-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson 2000-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson 2004-ben – Fotó: Getty Images Még több + 2006-ban Londonban – Fotó: Getty Images Még több +

Pályája töretlenül ívelt felfelé

Az élettörténete szintén sokaknak adott már erőt ahhoz, hogy hozzá hasonlóan küzdjenek. Mondjuk egy wikipédiás összefoglaló szintjén ezt írhatnánk róla:

Jackson 1958. augusztus 29-én született egy indianai vasipari munkás és egyébként R&B énekes apa, valamint istenfélő anya gyermekeként. A kis Michael a család kilenc gyermeke közül a hetedik volt, aki már hatéves korában beállt négy bátyja, a hétéves Marlon, a tízéves Jermaine, a 11 éves Tito és a 13 éves Jackie társaként a Jackson 5 együttesbe. A bandát édesapjuk alapította a ’60-as évek végén, s a legkisebb Jackson hamar az együttes frontemberévé nőtte ki magát sokoldalúsága miatt. Tehetségére szinte egyből felfigyelt még a show-biznisz akkori királya, maga Fred Astaire is. Tízesztendős volt, amikor megkötötték első lemezszerződésüket, 11 évesen pedig már az első televíziós szereplésén is túl volt. Az első négy szólólemezük kivétel nélkül első lett a Billboard poplistáján, amit korábban egyetlen banda sem mondhatott el magáról. Az ABC TV-társaság még egy Jackson 5 nevű mesesorozatot is sugárzott az amerikai nézőknek.

Hamar szembetűnővé vált, hogy a kis Michael tehetségével kimagaslik fivérei közül, így családjával és mentoraival úgy döntöttek, hogy a banda fellépéseivel párhuzamosan szólókarriert építenek fel a még mindig csak kisiskolás korú Michaelnek. Nem is határozhattak volna jobban, hiszen gyakorlatilag instant sikerként 1972-ben, 14 évesen Ben című számával már mint szólóénekes került a toplisták élére. Ahogy teltek a ’70-es évek, a Jackson 5 iránti kereslet egyre csak apadt, nem úgy, mint a tinédzser Jacko pályaíve, aki időközben kizárólagosan szólóelőadóvá vált. 1978-ban, 20 évesen még a Wiz című zenés filmben is kapott epizódszerepet, majd 1979-ben kiadta első országos sikernek számító szólóalbumát, az Off The Wall-t. Az album kiváló fogadtatásban részesült, de a három évvel később érkező Thriller visszhangja még ezt is túlszárnyalta, Jacko végérvényesen berobbant az amerikai köztudatba, és az ország legnépszerűbb énekesévé lépett elő. A Thriller 11 számából gyakorlatilag hét gigasláger lett, ezek egytől egyig bekerültek a Billboard Top 10-es listájába. Egészen máig ez számít a legtöbb példányban eladott zenei albumnak a maga 50 milliós darabszámával.

Michael Jackson énekesből lett legenda

A csapból is Michael Jackson folyt, még az akkoriban indult MTV is szüntelenül őt játszotta, pedig őket egészen addig azzal vádoltak, hogy kizárólag fehér előadók zenéit sugározták. A Billie Jean videoklipjében látott energikussága és táncmozdulatai – mint a jól ismert „moonwalk” – olyan szintre emelték Jacksont, hogy szinte kultikus jelenséggé vált. Erre korábban csak olyan nagyságok voltak képesek, mint Elvis Presley – akinek egyébként a lányát, Lisa Maryt később feleségül vette a ’90-es évek elején. 1987-ben érkezett a Bad című album, amely csaknem ugyanannyi példányban kelt el, mint a már jól ismert Thriller. Mindenki Michael Jackson akart lenni az országban: az emberek elkezdték utánozni fürtös hajviseletét, egykezes kesztyűt és cipzáros dzsekiket hordtak az ő mintájára. Még a Fehér Házban is járt, közös képen pózolt az akkori elnökkel, Ronald Reagannel és feleségével, Nancyvel. A Beatles-legenda, Paul McCartney három duettet is készített Jacksonnal, amiből kettő a slágerlistákon a top 5-be is bekerült. Időközben szerződést kötött a Pepsivel – az egyik reklám forgatásán meggyulladt a szexepiljének számító hajkoronája, amiről világszerte cikkeztek az újságok.

6 Fotó megtekintése Néhány ok, amiért ma is szeretjük Michael Jacksont – 60 éve született a zenész Michael Jackson és Nancy Reagan 1984-ben – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson és Madonna – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson és Sophia Loren – Fotó: Getty Images Még több + Michael Jackson és Elizabeth Taylor – Fotó: Getty Images Még több + Donald Trump és Michael Jackson – Fotó: Getty Images Még több + Brooke Shields és Michael Jackson 1993-ban – Fotó: Getty Images Még több +

Egy dolog hiányzott az életéből

Nem volt még 25 sem, amikor már Amerika legnépszerűbb zenészének számított. Addigi életének több mint a felét, egészen gyermekkorától kezdve sztárként élte meg, a körülötte lévő érdeklődés, felhajtás idővel egyre csak fokozódott. Manapság egy-egy feltörekvő tehetséget olykor segítők százai pártfogolnak, pszichológusok, szakemberek, személyi trénerek menedzselnek. Michael Jackson számára bár sok minden megadatott – siker, hírnév, szakmai elismerés, jólét –, egy valami azonban kimaradt az életéből: az igazi gyerekkor. Ezt pedig felnőttként igyekezett bepótolni. Némely tettét megkérdőjelezhetjük, de világnézete és elvei talán pont azért nyerték el milliók szívét, mert valahol mindig is gyerek maradt. Rendre felemelte hangját a társadalmi problémákkal kapcsolatban, folyamatosan kiállt fekete bőrű zenésztársai mellett, s egészen a 2000-es évekig több ízben adott hangot a rasszizmus elleni küzdelem fontosságának.

Kivonta magát a forgalomból

A ’80-as évek végén és a ’90-es évek elején fellendült a hip-hop, a rap és az úgynevezett alternatív zene. Ez meglehetősen visszavetette a popzene képviselőinek sikerét, Jackson azonban természetesen nem állt le az újabb slágerek gyártásával. 1991-ben kiadta Dangerous című albumát, amely bár az első helyig jutott, igazi nagy sláger csak a Black Or White lett róla. 1995-ben aztán jött egy kétlemezes válogatásalbum néhány új anyaggal, de végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A dupla lemez „mindössze” hétmillió példányban kelt el. Így is olyan slágereket adott a világnak, mint a You Are Not Alone, az Earth Song vagy éppen a They Don’t Care About Us. 2001-ben kiadta újabb stúdióalbumát, az Invincible-t – ekkor még nem tudhattuk, hogy ez az utolsó.

Jackson az ezt követő évekre kivonta magát a zenegyártásból, rajongóinak egészen 2008-ig kellett várniuk az újabb remek hírre: az élő legenda több tucat koncertet ad a nagyérdeműnek a londoni O2 Arénában. Persze, amíg nem jelent meg a koncerthelyszínek listája, a magyar Jacko-rajongók, köztük én is, reménykedtünk, hogy Magyarországot is útba ejti a turné során. Az eredeti tervek szerint 2009 nyarán indult volna a koncertsorozat, amit aztán 2010-re halasztottak. Egyből felröppentek a hírek, miszerint Jacko egészségi állapota nem engedte volna, hogy egy éven belül ekkora megterhelésnek tegye ki magát a világsztár. Ez sajnos igaznak bizonyult, hiszen 2008. június 25-én hunyt el szívroham következtében.

Tisztán emlékszem, mindenki erről beszélt. Halálának híre tornádóként söpört végig a világsajtón, számtalan weboldal lassult le és omlott össze, köztük a Los Angeles Times. Michael Jackson kereken 50 éves volt. Máig nem sok olyan előadót ismerünk, aki ennyi törődést, szeretetet és örökséget adott volna a világnak.